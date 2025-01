"Die Kinder kommen kontinuierlich zu uns", erzählt Konstantin. Er ist ist gelernter Buchbinder und -Drucker, Pädagoge, Kursleiter und seit zwölf Jahren für den Verein tätig. "Alles, was während dieser Zeit entsteht, wird gesammelt. Über die Zeit wird es gesichtet, verdichtet, bis sich eine Geschichte ergibt." Die Kinder sollen ohne Zeitdruck arbeiten, meint er. "Das, was sie bewegt, bringen sie zu Papier. Manchmal stellen wir Fragen, wenn wir merken, dass das nötig ist für die Geschichte." Im Gespräch mit den Kindern ergebe sich dann ein roter Faden für ein komplettes Buch, sagt Konstantin.

Das Erlebnis, ein eigenes Buch zu gestalten und dann am Ende in der Hand zu haben, sei etwas ganz Besonderes, erzählt Sven Riemer. Er ist einer der Geschäftsführer des Buchkinder e.V. "Wir wollen ein Raumgeber für die Kinder sein", sagt er. Das Konzept komme gut an, die Wartelisten seien voll. "Wir haben nicht den Anspruch, Wissen zu vermitteln, sondern wollen den Kindern entlocken, was in ihnen steckt." So würden die Kinder freie Entfaltung erleben, aber auch den Umgang mit der Sprache lernen.