Gleich zwei Leipziger Verlage sind am Mittwochabend auf der Frankfurter Buchmesse ausgezeichnet worden. Zu den drei Hauptpreisträgern gehörte der unabhängige Verlag Akono, der vor allem Prosa und Lyrik aus afrikanischen Ländern veröffentlicht. Verlegerin Jona Elisa Krützfeld kann sich über 50.000 Euro freuen. Die anderen beiden Spitzenpreise gingen an Mixtvision aus München und Parasitenpresse aus Köln.

Vor zwei Jahren veröffentlichte Akono das erste Programm. Krützfeld gründete den Verlag, um die Vielfalt von Literatur und von Lebensrealitäten aus Afrika zu zeigen, wie sie im Gespräch mit MDR KULTUR erklärte. Dabei geht es ihr nach eigenem Bekunden auch um Dekolonisation, also den Versuch, die Nachwirkungen der Kolonialzeit zu bekämpfen und "Gegennarrative zu stärken". Parallel startete sie auf der Verlagsseite ein Online-Magazin , das über aktuelle Literatur, aber auch über Musik und Mode aus Afrika informiert.

Weitere 80 Verlage wurden mit einem Gütesiegel ausgezeichnet, das jeweils mit 18.000 Euro dotiert ist. Geehrt wurden damit auch die Buchkinder aus Leipzig. In dem kleinen Verlag erscheinen von Kindern selbst geschriebene und gestaltete Bücher. Geschäftsführerin Birgit Schulze-Wehninck sagte der ARD, wie wichtig das Preisgeld für die weitere Arbeit sei: "Wir haben einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, das ist der Verlag. Aber darüber können wir die Begleitung der Kinder, diesen Bildungsauftrag, nicht finanzieren. So verstehen wir die Auszeichnung auch als Kulturförderung und freuen uns unglaublich".

Kulturstaatsministerin Claudia Roth erklärte bei der Verleihung, gerade die unabhängigen Verlage stünden für die Vielfalt des literarischen Angebots in Deutschland. Sie veröffentlichten Stimmen aus aller Welt, verschiedene Meinungen, Lustiges, Anregendes, Trauriges, Mutiges, Wiederentdecktes und im besten Sinne Denkwürdiges. "Mit diesen literarischen Impulsen bereichern und festigen sie die Kultur der Demokratie."

In diesem Jahr verlieh die Kulturstaatsministerin zudem erstmals den Nachhaltigkeitspreis für eine ökologisch verantwortungsbewusste Verlagsarbeit. Die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung erhielt der Verlag Kunstanstifter mit Sitz in Mannheim. Insgesamt wurden Preisgelder in Höhe von 1,62 Millionen Euro vergeben.