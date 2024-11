Mehr Medienkompetenz und eine sachliche Grundlage für den gesellschaftlichen Diskurs etablieren, das möchte der Leipziger Verein "Break the Fake". Darin engagieren sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Leipzig und Dresden ehrenamtlich an Schulen und klären Jugendliche über das Erkennen von Fake News auf.

Eine ähnliche Einschätzung hat Robin Kohler, ebenfalls Gründungsmitglied und im Vorstand von "Break the Fake". Für die Initiative sei wichtig zu vermitteln, "wie können wir wieder diskutieren und als Gesellschaft zusammenfinden?", so Kohler bei MDR KULTUR. Indem er Strategien zum Umgang mit Falschinformationen vermittelt, wolle der Verein den "problematischen Einfluss dieser brechen". Für eine funktionierende Gesellschaft sei es wichtig, dass die Menschen gut und mit gesicherten Fakten informiert würden.

Welche Nachrichten sind vertrauenswürdig? Um das Handwerkszeug für den bewussten Umgang mit Medien zu vermitteln, hat der Verein mit Fachleuten aus Psychologie und Pädagogik Workshop-Formate entwickelt, die an Schulen und bei der Bildungsarbeit, bei Vorträgen und in Diskussionsrunden zum Einsatz kommen. Die Schülerinnen und Schüler sollen selbst aktiv werden, recherchieren und dann können sie laut Dressler "selber entscheiden, ist das glaubwürdig, ist es seriös oder nicht?" Wer das erst einmal gelernt habe, so die Wissenschaftlerin, sei dann auch kritischer und würde mehr hinterfragen.

Eine Herangehensweise, die auch andere erkannt haben und schätzen: Für seinen Einsatz ist der Verein "Break the Fake" kürzlich mit dem Leuchtturmpreis Ehrenamt 2024 der Stiftung Ravensburger Verlag ausgezeichnet worden. Johannes Hauenstein vom Vorstand der Stiftung Ravensburger Verlag zeigte sich bei MDR KULTUR beeindruckt: Die Mitglieder im Verein agierten "in keiner Weise demagogisch oder ideologisch", sondern aus dem Hintergrund ihres eigenen, wissenschaftlichen Kontextes heraus mit "einer fakten- und sachorientierten Haltung".

Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert. Vom Preisgeld will sich der Verein "Break the Fake" eigene Technik anschaffen, um wirklich an allen Schulen – auch an denen ohne die technischen Voraussetzungen – mit ihren Workshops Bildungsarbeit machen zu können.