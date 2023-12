Schwerer Unfall Mann in Leipzig frontal von Bus erfasst

In Leipzig ist es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Unfall mit einem Bus und einem Fußgänger gekommen. Laut Polizei wurde der Mann schwer verletzt. Demnach ereignete sich der Unfall auf der Poststraße. Der Bus war am Firmengelände von DHL unterwegs, als der Mann im Dunkeln plötzlich die Straße querte.