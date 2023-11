Das wäre aus Danielsens Sicht ein großer Wurf, der auch Hollywood-Produktionen wieder in die Region locken könnte, wie in der Vergangenheit "Grand Budapest Hotel" oder "Monuments Men". Doch ob die Novellierung des Filmfördergesetzes durch die Ampelkoalition noch gelingt, ist für Danielsen "absolut offen" – eine Realisierung sei in den derzeit angespannten wirtschaftlichen Zeiten fraglich.

Er habe in seiner MDM-Zeit daran mitgewirkt, die Medienwirtschaft strukturell zu unterstützen, um Filmschaffende in die Region zu locken. Denn es gebe hier keine "Filmhochschule, wo jedes Jahr Teams aus Drehbuchautoren, Autoren, Filmemachern, Regisseurinnen und Regisseuren und Produzenten ausgebildet werden – die dann eigentlich automatisch in der Region bleiben", so Danielsen.