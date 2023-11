Bildrechte: André Naumann

Filmförderung Mitteldeutsche Medienförderung hat mit André Naumann neuen Geschäftsführer

21. November 2023, 12:13 Uhr

Der bisherige Leiter der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) Claas Danielsen hatte seine Position vorzeitig abgegeben. Nun steht André Naumann als zukünftiger Geschäftsführer fest. In seinem neuen Amt will er "Made in Mitteldeutschland" zum Gütesiegel machen. Bereits in seiner Zeit als Chef-Producer beim MDR war er an großen Produktionen wie "Lotte am Bauhaus", "Nackt unter Wölfen", "Charité", Tatorten sowie Serien wie "In aller Freundschaft" beteiligt.