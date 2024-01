Eine "Aufarbeitung der Aufarbeitung" sei wichtig, weil die Ereignisse der 1990er-Jahre bis heute "ganz stark in Moll" vermittelt und wahrgenommen würden: "Dafür gab es angesichts der hohen Arbeitslosigkeit und der industriellen Entkernung Ostdeutschlands auch viele Gründe . Aber in dieser Erzählung spielen die ganzen positiven Geschichten der Ostdeutschen, die relativ schnell wieder Tritt fassten und sich selbst verwirklichen konnten, keine Rolle", so Mähler.

Die Ausstellung will Mählert als Einladung verstanden wissen, die eigenen Erinnerungen zu befragen. Dafür liefert die Schau aus seiner Sicht eine gute Basis, indem sie die Entwicklungen nach der Wende auch als breit angelegten gesellschaftlichen Prozess der Aufarbeitung im Osten zeigt: "Die Auseinandersetzung mit den weißen Flecken der DDR-Geschichte spielte im Herbst 1989 eine ganz zentrale Rolle." Erinnert werde in der aktuellen Schau im Stasi-Unterlagen-Archiv an die erste große Ausstellung zum Thema Stasi im Sommer 1990 in Leipzig, an die erinnerungspolitische Kontroverse um den Vergleich zwischen NS- und SED-Diktatur genauso wie an den Widerhall all der Ereignisse in Alltagskultur, in Film oder Kunst.