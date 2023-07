Das Dialogforum Flughafen Leipzig/Halle wird nun doch fortgeführt. Das wurde am Mittwochabend einstimmig beschlossen, wie Linken-Stadträtin und Forumsmitglied Marianne Küng-Vildebrand MDR SACHSEN bestätigte. Zuvor hatten im Mai Vertreter von SPD, Grünen und Bürgerinitiativen ihren Austritt erklärt. Sie warfen dem Flughafen vor, nicht an einem Dialog interessiert zu sein. Außerdem kritisierten sie, dass kaum eine Forderung dann auch tatsächlich in Entscheidungen eingeflossen sei.