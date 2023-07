Im Dialogforum Flughafen tauschen sich Kommunalpolitiker, Bürgerinitiativen, Flughafen und Wirtschaftsvertreter zum Thema Fluglärm aus. Das Umweltdezernat der Stadt Leipzig moderiert. Die Zukunft des Forums ist unklar. Im Mai hatten Vertreter von SPD, Grünen und Bürgerinitiativen erklärt, sich nicht mehr am Forum zu beteiligen. Zur Begründung hieß es, der Flughafen sei nicht an einem Dialog interessiert.

Nicht öffentlich wird am Mittwochabend beraten, ob und wie es mit dem Forum weiter geht.