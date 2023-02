40 Tonnen Medikamente für Erdbebenopfer

Der Tag war noch nicht angebrochen, als Helfer am sehr frühen Donnerstagmorgen am Flughafen Leipzig/Halle eilig Paletten in ein Flugzeug schoben. 40 Tonnen Medikamente und medizinisches Material wurden verladen.

Der Frachtraum des Flugzeuges war kurz vor dem Start gut gefüllt mit Hilfsgütern für Erdbebenopfer in Syrien. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Heute Nacht haben wir die ganze Fracht auf die Bleche gebaut, damit wir sie auf den Flieger beladen können. Das ist ein Pallettenflieger, das heißt, der hat Bleche, damit die Verladung sehr schnell geht", erklärt Flughafenmitarbeiter Tiesko William.

Flughafenmitarbeiter Tiesko William beteiligte sich an der Beladung des Medikamentenflugzeugs. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sicherheitslage erfordert Eile und gute Abstimmung

Die Eile ist, wie Mitarbeitende des DRK erklären, aufgrund der Sicherheitslage in Syrien geboten. Die Planung muss stimmen, das Flugzeug soll noch am selben Tag den Rückflug antreten und wieder in Leipzig landen.

DRK-Mitarbeiterin Linda Zimmerman erklärt, dass die Hilfsgüter nicht allein Erdbebenopfern zugutekommen sollen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Es ist gerade in Syrien sehr schwierig, weil sehr viel unkoordinierte Hilfe ankommt. Von allen Seiten werden Lieferungen geschickt, die nicht abgestimmt sind, was gerade den Partner Syrisch-Arabischen Roten Halbmond vor sehr große Herausforderungen stellt", sagt Linda Zimmermann vom DRK. Mit dem Syrisch-Arabischen Roten Halbmond, dem Äquivalent des DRK in der Region, kooperiere man schon seit Jahren eng.

Hilfe für Syrien auch vor Ort