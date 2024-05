Am frühen Abend waren laut Feuerwehr noch Belüftungsmaßnahmen im Gebäude im Gange. Der Großteil der Mieter könne aber noch am Abend wieder in die Wohnungen zurückkehren, sagte der Sprecher. Die Brandwohnung sei allerdings nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Ein Brandursachenermittler soll die Ursache des Feuers untersuchen.