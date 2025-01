Im Mehrfamilienhaus "Lange Lene" in Leipzig-Propstheida hat es in der Nacht gebrannt. Wie eine Sprecherin der Polizei MDR SACHSEN mitteilte, ging die Meldung über das Feuer gegen 0:30 Uhr ein. Der Brandherd befand sich demnach im Keller des Gebäude. Hier sei Unrat in Flammen aufgegangen, hieß es.

In den vergangenen Wochen war es in dem Mehrfamilienhaus bereits mehrfach zu Bränden im Keller gekommen. Dabei entstanden laut Polizei erhebliche Schäden an den Wasser- und Stromleitungen. Nach ersten Erkenntnissen seien diesmal aber keine größeren Schäden an der Infrastruktur des Gebäudes entstanden.