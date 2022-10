Pyrotechnik Angriff auf Gemeinschaftsunterkunft in Neukieritzsch

Auf eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Neukieritzsch südlich von Leipzig haben Unbekannte in der Nacht zu Montag Pyrotechnik geworfen. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, wurde aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug heraus mutmaßlich Pyrotechnik in Richtung der Einrichtung geworfen. Verletzt wurde dabei nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Überreste der verwendeten Pyrotechnik konnte die Polizei auf dem Gelände der Unterkunft und auf dem Gehweg sicherstellen. Am Gebäude entstand kein Sachschaden. Die Ermittlungen übernahm das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum im Landeskriminalamt.

Erst am Freitag hatte es einen Anschlag in Bautzen auf ein geplantes Flüchtlingsheim gegeben. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war ein Feuer im ehemaligen "Spreehotel" ausgebrochen, nachdem unbekannte Täter Fensterscheiben eingeworfen hatten. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes in Dresden dauern an. Es gebe noch keine neuen Erkenntnisse, sagte ein LKA-Sprecher am Sonntag.