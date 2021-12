Die Staatsanwaltschaft Leipzig ermittelt seit einem Jahr gegen einen Leipziger DJ wegen der Verbreitung pornografischer Schriften. Der Mann soll Fotos von 50 Frauen ohne deren Wissen auf eine Pornoseite im Internet hochgeladen haben. An die Öffentlichkeit gelangte der Fall allerdings erst jetzt, da sich die Frauen entschlossen, ihre Erfahrung auf der Internetseite "Our bodies, not yours" ("Unsere Körper, nicht deiner") zu teilen.