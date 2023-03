Im Zoo Leipzig ist am Dienstag eine Babygiraffe getauft worden. Das weibliche Jungtier trägt jetzt den Namen Niara. Das bedeutet auf Suaheli "zu Großem bestimmt". Insgesamt waren mehr als 3.000 Namensvorschläge eingegangen, aus denen die Tierpfleger diesen auswählten. "Wir sind immer wieder erstaunt darüber, wie hoch die Beteiligung an Namensaufrufen ist und freuen uns über die kreativen Vorschläge der Zoofreunde", sagte Zoodirektor Jörg Junhold. Mit der Taufe ist der Zoo Leipzig offiziell in die 145. Zoo-Saison gestartet.