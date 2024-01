Der Zoo Leipzig ist um zwei Bewohner reicher. Wie der Zoo am Sonnabend mitteilte, brachte Giraffenkuh Tamika am Donnerstag ein männliches Jungtier zur Welt. Die Geburt sei ohne Komplikationen abgelaufen und habe etwa zwei Stunden gedauert. "Wir sind erleichtert, dass die Geburt für die noch unerfahrene Tamika so reibungslos verlaufen ist und sie sich vorbildlich um ihr Junges kümmert", erklärte Kurator Johannes Pfleiderer.

Bildrechte: Zoo Leipzig