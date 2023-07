"Dieses Jahr machen wir das erste Mal bei den Profis mit", ist Willi begeistert. Sein Team, das dieses Jahr Landesmeister im Grillen wurde, habe zuvor schon an mehreren Regionalmeisterschaften teilgenommen, sagt der 27-Jährige. Er arbeite bei einem Kaminbauer mit Grillabteilung. "Für die Abteilung bin ich zuständig. Ich grille vier, fünf Mal in der Woche. Da liegt das schon im Blut", sagt Willi.

Dieses Jahr ist "Leipzig grillt gut" Sachsenmeister im Grillen geworden. An diesem Wochenende wird in Stuttgart losgebruzzelt, um den deutschen Pokal zu ergattern.

Bei den Deutschen Grillmeisterschaften am kommenden Wochenende kommen nicht etwa Bratwurst oder Steak auf den Grill, erklärt Willi. Das Grillteam muss mehrere Gänge servieren. Willi und sein Team stehen am Sonnabend 10 Uhr mit der Grillzange am Start. Danach tickt die Uhr, sagt der gelernte Koch: "Um 10:15 Uhr müssen wir das Frühstück angerichtet haben." Schon ab 11 Uhr werde den Juroren der nächste Gang vorgesetzt.

Teamchef Willi macht sich keine Sorgen, dass da was schiefgeht: "Ich stelle gefühlt fünftausend Wecker am Tag". Einer klingle zum Servieren, einer zum Präsentieren vor den Juroren. Dabei müsse das Team bestimmte Vorgaben einhalten. Ei und Mango seien Zutaten für das Frühstück, Rote Beete und Skyr sollen Teil des Desserts sein. "Es gibt ein paar Dinge, die vorgegeben sind. Das andere kann man drum herum schmücken", erklärt Willi.

Auf dem Speiseplan der Juroren stehen am Sonnabend ein Fischgang und ein vegetarisches Gericht. Am Sonntag muss sich das Grillteam von "Leipzig grillt gut" dann sputen. Ein Frühstück, jeweils ein Gericht mit Hähnchen und Schweinebauch sowie ein Dessert müssen auf den Tisch. Alle Speisen müssen auf den Grill landen - so legen es die Wettkampfregeln fest. So muss auch das Dessert "sichtbare Röstspuren" oder die Einwirkung von Wärme aufweisen.