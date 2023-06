Spitzkohl waschen, in dünne Streifen schneiden und in eine große Schüssel füllen. Mayonnaise, Balsamico-Essig, Zucker und etwas Salz verrühren, über den Spitzkohl geben und mit den Händen gut kneten. Mango schälen, das Fruchtfleisch vom Stein lösen, in Würfel schneiden und unter den Spitzkohl mischen.