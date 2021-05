26 Studentinnen sind seit April in den Bachelorstudiengang Hebammenkunde an der Medizinischen Fakultät eingeschrieben. Unter ihnen sind auch Lea und Laura. Die beiden jungen Frauen sitzen aber nicht nur in Seminarräumen und Vorlesungen, um die Theorie zu lernen. In der Lernklinik Leipzig dürfen sie selbst Hand anlegen. Hier zeigt Dozentin Bianca Hünlich den jungen Frauen anhand eines Simulationsmannequins mit dickem Babybauch, wie sie von außen die Lage des Kindes ertasten können. "Das ist Teil des ersten Semesters im Modul 'Hebammenhandeln in der Schwangerschaft'", erklärt die Lehrkraft. "Anfangs sind die Studierenden noch etwas zurückhaltend und trauen sich nur vorsichtig den Bauch abzutasten."

Dass Lea und Laura nun an der Uni lernen, ist so von der Politik gewollt. Im Januar 2020 trat das neue Hebammengesetz in Kraft und die Ausbildung wurde akademisiert. Seitdem gilt grundsätzlich: Wer Hebamme werden will, muss ein Bachelorstudium absolvieren. Deutschland war damit das letzte Land in der Europäischen Union, das die Hebammenausbildung akademisiert hat. Die Hebammenverbände begrüßen die Veränderung. Stephanie Hahn-Schaffarczyk, Vorsitzende des Sächsischen Hebammenverbands, meint: "Ich kann das nur begrüßen, dass das eine akademische Ausbildung geworden ist. Alle die die Ausbildung genossen haben, wurden in einem ganz hochqualifizierten Maße ausgebildet. So sehr, dass andere Länder auf uns geschaut haben und uns um unsere gute Ausbildung beneidet haben." Mit der Akademisierung werde dem auch Rechnung getragen.