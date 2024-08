Nach dem Brand auf einem Riesenrad beim Highfield-Festival in Großpösna bei Leipzig haben die Abbauarbeiten auf dem Festivalgelände begonnen. Wie ein Highfield-Pressesprecher auf Anfrage von MDR SACHSEN am Montag sagte, sei der Bereich abgesperrt und schweres Gerät unterwegs.

Nach einer ersten Einschätzung zur Brandursache vom Sonntag war unter dem Riesenrad befindliches Material auf unbekannte Weise in Brand geraten. In der Folge griff das Feuer auf eine Gondel über, anschließend auf eine zweite Gondel. Was genau in diesen Minuten geschah, versuchen die Ermittler noch zu klären. Die Ermittlungen könnten mehrere Wochen, möglicherweise sogar Monate, in Anspruch nehmen, betonte die Polizei am Montag.