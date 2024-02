"Wenn man so hört, was die anderen Standorte verdienen, die nicht mal in drei Schichten arbeiten, dann ist das eine Frechheit, was wir hier verdienen. Und gleichzeitig wird überall alles teurer", sagt Toni. Sein Kollege Jonny fügt hinzu: "Also wenn du schlechte Laune kriegen willst, dann brauchst du bloß einkaufen gehen, wenn du die Preise siehst. Benzin wird teurer, alles wird teurer."