Unbekannte haben die historische Orgel in der evangelischen Stephanuskirche im Leipziger Stadtteil Mockau verwüstet. Wie die Polizei mitteilte, rissen sie mehrere Orgelpfeifen gewaltsam heraus. Die Tat soll sich zwischen Sonntag und Mittwoch ereignet haben.

Neben dem Verlust der Orgelpfeifen im Wert einer hohen fünfstelligen Summe entstand an dem Instrument selbst laut Polizei weiterer Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Einige Orgelpfeifen seien von der Polizei noch am Tatort gefunden worden. Bei dem Einbruch hätten die Täter einen Zaun beschädigt und seien dann durch eine mehrfach gesicherte Seitentür in die Kirche gelangt, hieß es. Die Orgel stammt aus dem späten 19. Jahrhundert.