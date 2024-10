Blaue Buchstaben leuchten in die Nacht. Leicht gebogen steht an einer Metallkonstruktion: "Festplatz". Und damit ist die Sache für den zweiten Vorsitzenden des Leipziger Schaustellervereins, Fred Hofmann, auch schon klar: "Wir brauchen keinen neuen Festplatz, wir haben unseren Festplatz. Das ist unser Leipziger Kleinmesseplatz, der auch vorne am Schild angeschrieben ist."

Der argumentative Gegenpol spielt Fußball auf Champions-League-Niveau, genau auf der anderen Seite des Elsterflutbeckens. RB Leipzig ist rechtlich dazu verpflichtet, an Spieltagen etwa 2.000 Parkplätze in Stadionnähe anzubieten. Mehr als die Hälfte davon ist nach Ansicht des Vereins auf dem Festplatz am Cottaweg vorgesehen, Alternativen in Stadionnähe gibt es demnach keine. Diese Parkplätze waren schon im Jahr 2000 Bestandteil der Baugenehmigung fürs Stadion – nun will RB Leipzig sie auch endlich haben.