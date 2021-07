Der Protest gegen die Ausbaupläne des Frachtdrehkreuzes am Flughafen Leipzig/Halle reißt nicht ab. Am Mittwoch kündigten verschiedene Gruppen von Klimaaktivisten und Bürgerinitiativen für Freitag eine große Demonstration in Leipzig an. Bei der digitalen Pressekonferenz wurde auch noch einmal Kritik an dem Vorgehen der Polizei und den Zuständen in der über 30 Stunden andauernden Gewahrsamnahme erneuert.

Kein Essen und wüste Beschimpfungen

Leah Baum ist eine der Demonstrantinnen gewesen, die am vergangenen Freitag bei der Blockade von DHL dabei war. Über 30 Stunden war sie in Polizeigewahrsam. Essen habe sie erst am Sonntag erhalten und das auch nur in Form einer Fünf-Minuten-Terrine, erzählt die 26-Jährige am Mittwoch bei der Online-Pressekonferenz. Auch zu Trinken habe es wenig gegeben. Polizeisprecher Olaf Hoppe hatte das in dieser Woche mit logistischen Schwierigkeiten begründet.



Leah Baum berichtet weiter, dass sie sich bis auf die Unterwäsche habe ausziehen müssen. Decken, um sich zu wärmen, habe es nur wenige gegeben. Auch verbalen Schikanen sei sie ausgesetzt gewesen.

Es fielen da Begriffe wie die linken Zeckenschweine, die hier untergekommen sind. Es fielen oft sexistische Kommentare gegenüber weibliche Personen. Leah Baum Demonstrantin

Blutabnahme wegen Nötigung?

Um 3 Uhr in der Nacht seien dann Beamte in ihre Zelle gekommen, um ihr mitzuteilen, dass ein richterlicher Beschluss vorliege, um ihr Blut abzunehmen, erzählt Baum weiter. Gesehen habe sie diese Anordnung nie, da diese nur mündlich vorgelegen hätte. Genau dieses Vorgehen findet Jürgen Kasek, Leipziger Grünen-Stadtrat und Anwalt mehr als fragwürdig. "Unter dem psychisch vermittelten Eindruck, dass jetzt mit körperlicher Gewalt reagiert werden soll", hätte die in Gewahrsamgenommene dieser Untersuchungen zugestimmt, erklärt Kasek.

Das ist ein Vorgehen, was in einem Rechtsstaat immer befremdlich aufstoßen muss. Jürgen Kasek Rechtsanwalt