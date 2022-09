Eine Mitarbeiterin des Ostfriedhofs in Leipzig trägt die Urne mit der Asche von Sigi. Dahinter läuft Nadine mit ihrem Freund Hand in Hand. Sie ist eine der ältesten Freunde von Sigi. Zusammen haben sie jahrelang auf der Straße gelebt. Irgendwann hat Nadine aufgehört, Alkohol zu trinken. Sigi dagegen hat den Kampf gegen Schnaps und Bier Ende Juni verloren – er wurde 53 Jahre alt. Nun haben seine Freunde ihn am Dienstag auf dem letzten Weg begleitet.

Über ein Dutzend Menschen sind zu seiner Beisetzung gekommen – eine Verwandte und viele Wegbegleiter seines bewegten Lebens. Bei der ordnungsbehördlichen Bestattung auf dem Ostfriedhof läuft immer wieder der Song "Me and Bobby McGee" von Janis Joplin. Es ist vor allem der Refrain mit der Zeile "Freedom is just another word for nothing left to lose" (Übersetzt: Freiheit ist nur ein anderes Wort dafür, dass man nichts mehr zu verlieren hat), das der Trauergesellschaft ein Lächeln auf die Lippen zaubert.

Diesen Schal hat Nadine für ihren alten Kumpel Sigi mitgebracht, von seinen Wegbegleitern unterschreiben lassen und an den Gedenkbaum gehängt. Bildrechte: MDR exakt Nachdem die Blumen niedergelegt waren, ging es in eine Gaststätte und anschließend auf den Lindenauer Markt, wo Sigi viel Zeit in den letzten Tagen seines Lebens verbracht hatte. Dort haben ihm Angehörige und Autor Thomas Kasper einen Gedenkbaum gewidmet – zur Erinnerung. Nadine hat einen roten Schal mitgebracht, auf dem alle unterschrieben haben.

Sigis Leben auf der Straße

"Ich kenne Sigi schon sehr lange und er war immer für mich da, ohne dass er mir zu nahe kam", sagt Nadine, als sie Anfang Juli in Sigis alter Wohnung steht. Das sei selten auf der Straße. Er habe sie nie bedrängt, sogar sein Bett geräumt und in seiner Wohnung auf dem Boden geschlafen. "Er war immer ganz fürsorglich, wie ein Papa", erinnert sich die rothaarige Frau, und ihre Stimme zittert ein wenig. Aus diesem Grund sei sie auch hergekommen, um sauber zu machen. Damit die Wohnung bei der Übergabe einen guten Eindruck mache – und damit auch Sigi. "Das ist mir sehr wichtig."

Nadine hat mit Sigi viele Jahre auf der Straße in Leipzig verbracht und lange haben sie auch zusammen Alkohol getrunken. Bildrechte: MDR Der MDR exakt-Reporter Thomas Kasper hat Nadine und Sigi vor sechs Jahren kennengelernt und sie seitdem immer wieder mit der Kamera begleitet. Damals war Nadine obdachlos und alkoholabhängig. Sie lebte in den leerstehenden Lagerhallen am Hauptbahnhof von Leipzig. Sie war blass, depressiv und schwer krank – kurze Zeit später landete sie im Krankenhaus und entrann nur knapp dem Tod. Sigi war an ihrer Seite und half, wo und wie er konnte.

Mitten im Winter obdachlos geworden

Kurze Zeit später –2017 – war Sigi auf der Suche nach einer neuen Unterkunft. Auch er schaute sich nun rund um den Leipziger Hauptbahnhof um. Seine Wohnung war ihm gekündigt worden. Er wurde auf die Straße gesetzt, weil sich ein Nachbar über Lärmbelästigung beschwerte. Sigi soll zu laut gefeiert haben. Nun musste er auf die Straße. Dort lag Schnee und es waren minus zehn Grad Celsius.

Sigi musste in seinem ganzen Leben immer wieder Kummer und Rückschläge überwinden. Bildrechte: MDR Sigi ist damals 48 Jahre alt und hat schon lange ein Alkoholproblem. Kummer und Rückschläge kennt er bereits sein ganzes Leben. "Wenn ich das alles aufzählen müsste, würden wir heute gar nicht fertig werden", sagte er kurz nach der Abgabe seiner Wohnung. Sein Werdegang war so: "Naja, erst ins Jugendhaus nach Halle. Vom Jugendhaus ging es nach Schwarze Pumpe." Dann sei es nach Görlitz und Bautzen gegangen. "Und immer wieder: rein, raus, rein, raus."



Das Jugendhaus Halle war ein berüchtigtes DDR-Jugendgefängnis. Dort hatte es Zwangsarbeit und Gewalt gegen die Kinder gegeben – unter den Insassen herrschte Selbstjustiz. Als Siegfried Berndt, wie Sigi richtig heißt, in das Jugendhaus Halle kam, war er 14 Jahre alt. Er erzählte, dass er dort Gewalt von Wärtern und älteren Gefangenen erdulden musste. Es ist gut möglich, dass dort seine Sucht- und Sträflingskarriere begann.

Ende der Obdachlosigkeit

Über drei Jahrzehnte später wurde Sigi mitten im Winter aus der Wohnung auf die Straße gesetzt. Doch wie kann das sein? "Also da wird nicht reflektiert, wenn ich in dieser Jahreszeit jemanden auf die Straße setze", kommentierte der berühmte Obdachlosen-Arzt Dr. Gerhard Trabert damals. Es werde nicht reflektiert, dass so eine Zwangsräumung existenziell sei und Sigis Leben gefährde. "Ja, es ist eine Form von fahrlässiger Körperverletzung, das nimmt man in Kauf und das verstehe ich nicht, wirklich."