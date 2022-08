Allerdings gebe es eine Debatte über mögliche Personenobergrenzen, so der Messe-Chef. "Diese Debatte führen nur wir in Deutschland und kein anderer relevanter Messemarkt. Da kann ich nur an die Politik appellieren, dass Bund und Länder zu dem stehen, was sie immer gesagt haben: Dass Messen Wirtschafts- und Handelsplattformen sind und nicht zu Großveranstaltungen zählen und damit auch nicht diesen Einschränkungen unterliegen sollten."