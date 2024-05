Was heißt politische Stalking?

Politisches Stalking sei die gezielte Einflussnahme auf kommunale Mandatsträgerinnen und -träger durch beispielsweise Einschüchterungsversuche von größeren Gruppen im direkten, privaten Umfeld, also vor Wohnungen und Häusern. Bisher seien Einschüchterungsversuche im direkten privaten Umfeld nicht strafbar. Diese Lücke gelte es zu schließen. Zumal auch das familiäre Umfeld der Betroffen darunter leide. Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit werde durch den Gesetzentwurf nicht beeinträchtigt, es gehe vor allem darum, den privaten Bereich politisch Aktiver zu schützen. "Mit dem neuen Gesetz hat die Polizei auch nochmal ganz andere Möglichkeiten des Schutzes", sagte Meier.

Die Angriffe am vergangenen Wochenende, bei denen Wahlkampfhelfer der Grünen und der SPD-Europaabgeordnete Matthias Ecke in Dresden angegriffen wurden, würden sich in eine Reihe von Angriffen und Vorfällen einreihen, die sich ganz gezielt gegen Demokratinnen und Demokraten richten würden. "Menschen werden zur Zielscheibe von Hass und Einschüchterung und Gewalt, weil sie sich für die freiheitliche Demokratie einsetzen", so Meier. Gewalt, Hetze und Beleidigungen sind kein legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung. Gewalt und Einschüchterung dürfen nicht das politische Engagement von Bürgerinnen und Bürgern gefährden. Am Wochenende war auch ein Wahlstand der AfD in Dresden angegriffen worden.

Ergänzung von Paragrafen im Strafgesetzbuch geplant - Konkret sollen die Paragrafen 105 und 106 im Strafgesetzbuch um den Paragrafen 106a ergänzt werden. Damit sollen nun auch kommunale Amts- und Mandatsträger besser geschützt werden.



- Bislang werden lediglich Politikerinnen auf Bundes- und Landesebene durch das Strafgesetzbuch geschützt.



- Drohung und Gewalt auf politisch Aktive auf Bundes- oder Landesebene mit dem Ziel, sie zu beeinflussen, kann mit Freiheitsstrafen zwischen einem und zehn Jahren bestraft werden.

Gesetz "keine Sache von heute auf morgen"

Der Gesetzentwurf wird voraussichtlich nicht mehr vor der Landtagswahl im September 2024 in Kraft treten. Meier will den Entwurf in der ersten Lesung im Bundesrat einbringen. Dann gehe das Thema in die zuständigen Ausschüsse und von dort zurück in den Bundesrat. Danach geht es nach eventuellen Änderungen in den Bundestag, wo verschiedene Lesungen stattfinden werden. Dann gehe das Gesetz erneut zurück in den Bundesrat. Damit könnte das Gesetz im Strafgesetzbuch verankert werden.