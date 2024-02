Snoop Dogg, der in den 1990er-Jahren seinen Durchbruch hatte und mittlerweile zu den bekanntesten Rappern der Welt zählt, ist durch einen Zufall in das Feature mit Basil Toyo geraten. "Es war wirklich eine verrückte Idee, im wahrsten Sinne des Wortes", erzählt Toyo. Eines Abends, nachdem er etwas getrunken hatte, stöberte er vor dem Schlafengehen noch einmal durch die sozialen Medien. "Und dann sah ich das: 'Klicke hier und mache ein Feature mit Snoop Dogg'. In dem Moment fand ich das eine großartige Idee. Am nächsten Morgen wachte ich auf und dachte, Moment mal, auf welchen Betrug bin ich da gestern reingefallen? Aber dann fand ich tatsächlich einen Link zu Verträgen in meinem Postfach, die sehr lang und in bestem Business-Englisch verfasst waren. Und darin war auch die Strophe enthalten."