Was am "Tag X" tatsächlich passieren wird, ist noch offen. Die Stadt Leipzig teilte am Mittwoch mit, dass angekündigte Versammlungen mit Bezug zum Prozess bisher nicht verboten worden sind. In den sozialen Netzwerken war zuvor von einem angeblich angekündigten Demo-Verbot die Rede gewesen.



Laut Polizeisprecher Hoppe ist die Polizei auch schon für Demonstrationen am Donnerstag und Freitag vorbereitet, die "im Kontext" des Urteils gegen Lina E. stehen. "Wir haben genau auf dem Schirm, was wieder passieren kann." Wenn man sich friedlich versammele, sei das kein Problem. Werden Grenzen überschritten, schreite die Polizei ein, so Hoppe.