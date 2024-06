26. bis 30. Juni 2024 Leipziger Autorin im Wettbewerb um Ingeborg-Bachmann-Preis

26. Juni 2024, 04:01 Uhr

Anders als bei anderen Literaturpreisen debattiert die Jury nicht hinter verschlossenen Türen: Der Wettbewerb um den Ingeborg-Bachmann-Preis 2024 wird am Mittwoch eröffnet. Das Wettlesen startet dann am Donnerstag und ist im Livestream zu sehen, ebenso wie die Jury-Diskussionen. Bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt (Österreich) sind mit Christine Koschmieder, Olivia Wenzel und Káska Bryla auch drei Autorinnen im Rennen, die in Mitteldeutschland ihre Laufbahn starteten.