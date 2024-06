Ins Rennen um den renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis 2024 gehen ab Donnerstag auch drei Autorinnen, die in Sachsen und Thüringen ihre Laufbahn starteten und für ihre Debüts gefeiert wurden.

So reist Christine Koschmieder, die lange in Leipzig lebte, zum Wettlesen ins österreichische Klagenfurt, wo bei den 48. Tagen der deutschsprachigen Literatur insgesamt 14 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz um eine der begehrtesten literarischen Auszeichnungen ringen. Zum Finale am 30. Juni wird der mit 25.000 Euro dotierte Ingeborg-Bachmann-Preis verliehen.