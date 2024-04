Wissenschaft greift auch auf Stasi-Akten zurück

Um die 50 Rückmeldungen habe es darauf bisher gegeben, schätzt Forschungsleiter Karsten Laudien. Weitaus weniger, als die Forschenden erwartet hätten. Dennoch habe das Forschungsteam bereits tausende Akten und Stasi-Unterlagen durchwälzt. Dabei seien sie bisher auf keine Hinweise von möglichem vorgetäuschten Säuglingstod gestoßen. Einzelne Fälle könne er aber nicht ausschließen, so Laudien, da das Forschungsteam längst nicht alle Akten abdecken könne. Erwähnt werden muss aber auch, dass der Fokus dieser Studie nicht auf dieser Thematik liegt, sondern auf Zwangsadoption.

Warum aber ist die Teilnahme von Zeuginnen und Betroffenen an Projekten wie diesen bisher so niedrig ausgefallen? Eine Vorstudie zu dem Thema hat ergeben, dass es sich einer Hochrechnung zufolge um 350 Fälle von vorgetäuschtem Kindstod handeln könnte, erklärt Karsten Laudien.

Diese Zahl an möglicherweise Betroffenen hat sich bei den offiziellen Forschungsprojekten noch nicht annähernd gemeldet. Ebenso wenig wie bei der zentralen Auskunfts- und Vermittlungsstelle des Bundes. Dort sollen seit Tätigkeitsbeginn 2021 gerade mal 16 Anfragen in Zusammenhang mit der Vermutung, dass ein vorgetäuschter Säuglingstod vorliegen könnte, eingegangen sein. Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Misstrauen bei Opfern gegenüber Forschung

Die "Interessengemeinschaft gestohlener Kinder in der DDR" spricht von rund 2.000 Verdachtsfällen. Karsten Laudien geht von weitaus weniger Fällen aus. Er hat die Erfahrung gemacht, dass sich einige Betroffene spätestens dann nicht mehr bei ihm melden, wenn ihre Stasi-Akten eingesehen werden sollen. Die Journalistin Henriette Fee Grützner vermutet, dass es am fehlenden Vertrauen in die aktuelle Forschung und Politiker liegt.

Und warum tauchen so prominente Fälle wie der von Regina und Eike nicht in den aktuellen Forschungen auf? Da widersprechen sich die Parteien. Beide werfen einander auf MDR-Nachfrage vor, kein Interesse an einer Zusammenarbeit gezeigt zu haben.

Fälle von vorgetäuschtem Kindstod

Die Thematik des mutmaßlichen vorgetäuschten Säuglingstods ist komplex. Politik, Wissenschaft und Betroffene stehen sich mit ihren Aussagen gegenüber. Fakt ist, dass sich an bisherigen Forschungen derzeit keine Nachweise über systematisch vorgetäuschten Kindstod in der DDR erbringen lassen. Einzelfälle können die Forschenden jedoch nicht ausschließen.

Fakt ist auch, dass den Ergebnissen gegenüber eine Vielzahl an Eltern und Verwandten steht, die noch immer die Hoffnung in sich tragen, den Tod ihres Kindes aufklären zu können. Und wie Autor Matthias Jügler zu seinem Roman schrieb, die Zeitzeugen, Mitwisser und Täter haben es in der Hand, ob es in der Zukunft mehr Aufklärung und Fälle wie Eike und Regina aus Leipzig geben kann.