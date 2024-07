Nach der krankheitsbedingten Absage ihres Prozesses um Hitlergruß-Vorwürfe gegen die Schlagersängerin Melanie Müller gibt es möglicherweise Ärger um einen angeblichen Auftritt der 36-Jährigen. Der zuständige Richter am Amtsgericht Leipzig werde den Vorfall sicherlich prüfen, sagte ein Gerichtssprecher am Dienstag auf Anfrage. "Der Auftritt trotz Krankschreibung muss aber nicht zwingend rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen".

Einem Bericht des TV-Senders RTL zufolge soll die Sängerin am Montagabend - dem Vorabend des abgesagten Prozesstermins - auf Mallorca in einem Club aufgetreten sein. Es liege Videomaterial vor, das Müller zeige. Das Management und der Anwalt von Melanie Müller äußerten sich auf Anfragen der dpa nicht dazu.



Ursprünglich hätte sich Schlagersängerin Melanie Müller ab Dienstag vor dem Amtsgericht Leipzig in einem Prozess wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten sollen. Am Montag wurde dem Gericht ein ärztliches Attest vorgelegt. Daraufhin habe die zuständige Kammer die Verhandlungsunfähigkeit von Frau Müller festgestellt und den Termin zur Hauptverhandlung verschoben, erläuterte der Gerichtssprecher.