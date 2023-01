Im Prozess um den Tod des 19-jährigen Jesse L. in Schkeuditz hat sich der Angeklagte am Landgericht Leipzig noch einmal geäußert. Der zum Tatzeitpunkt 20-Jährige erklärte, er trage die Verantwortung für den Tod seines Bekannten. Das werde ihn sein Leben lang begleiten. Sein Anwalt verzichtete am Mittwoch in seinem Plädoyer darauf, sich für ein genaues Strafmaß auszusprechen. Dieses liege im Ermessen der Richter. Ein Urteil soll am Freitag fallen.

Jugendlicher mit Schuss ins Gesicht getötet

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, einen 19 Jahre alten Bekannten am 11. Januar 2022 mit einem Schuss ins Gesicht getötet zu haben. Anschließend soll er den Toten in einem Straßengraben versteckt haben. Nach der Tat soll sich der Angeklagte dann an einer polizeilichen Suchaktion beteiligt und die Beamten zur Leiche des 19-Jährigen geführt haben.

Staatsanwaltschaft sieht Drogengeschäfte als Motiv