Zwölf große Neuproduktionen sind für die Spielzeit 2024/25 an der Oper Leipzig geplant.

Mit dem Thomaskantor Andreas Reize und Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons stehen zwei wichtige Personen des Leipziger Musiklebens am Pult.

Es ist die erste Spielzeit für das Ballett unter Leitung von Rémy Fichet, der auch auf weibliche Handschriften setzt.

Howard Carpendale, eine Ritteroper von Bach und humanistisches Tanztheater: Die Oper Leipzig hat am Freitag die Pläne für die kommende Saison 2024/25 vorgestellt. Neben zwei kleineren Projekten sind insgesamt zwölf größere Neuproduktionen und 27 Wiederaufnahmen geplant.

Intendant Tobias Wolff spricht mit Blick auf den neuen Spielplan von einem "Kunstwerk": "Der Spielplan bietet das große Format. Er bietet aber auch Themen der Zeit. Er bietet Diskussionsstoff, junge Künstlerinnen und Künstler, alte Haudegen. Er bietet viele Frauen am Dirigentenpult und als Regisseurinnen. Ich bin stolz auf mein Team", sagte der Chef der Leipziger Oper MDR KULTUR. Bildrechte: Tom Schulze

Abenteuer und Konflikte an der Leipziger Oper

Als erste Premiere der neuen Spielzeit ist gleich ein unbekanntes Stück geplant: "Amadis, der Ritter" von Johann Christian Bach, dem Sohn des berühmten Thomaskantors Johann Sebastian Bach. Bei der Pressekonferenz kündigt Tobias Wolff die Produktion als ein Stück für die ganze Familie an, die auf alten Rittergeschichten beruht.

Am Pult wird die Oper erarbeitet von Andreas Reize – dem amtierenden Thomaskantor in Leipzig. In der Schweiz hat der Musiker bereits mehrere Musiktheaterprojekte realisiert und gilt als Spezialist für Barockmusik. Laut Intendant Wolff war es nie eine Frage, ob Reize an einer Opernproduktion in Leipzig beteiligt sei, sondern nur wann. Inszeniert wird das Stück von Antje Thoms. Bildrechte: imago images/foto-leipzig.de

Bei der Vorstellung von Vincenzo Bellinis "Norma" verweist Operndirektorin Cornelia Preissinger immer wieder auf die Konfliktlinien in dem Opernklassiker: Krieg, Geschlechterrollen und Generationenstreit. Gespielt wird das Stück mit einer Arie, die Richard Wagner geschrieben hatte, als er die Oper selbst aufgeführt hat.

Für seine Inszenierung wird der Regisseur Anthony Pilavacchi auf Bühnenbild und Kostüme einer anderen Produktion zurückgreifen, die wegen der Corona-Pandemie nicht realisiert werden konnte. Für das Leitungsteam der Leipziger Oper war es undenkbar, dass die Ausstattung ungenutzt entsorgt werden sollte – immerhin hat sich das Theater Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben.

Weitere Premieren sind die späte Rossini-Oper "Die Reise nach Reims" und "Pique Dame" von Peter Tschaikowsky. Bei der letzten Produktion werden vor allem Opernfans aus Sachsen-Anhalt bekannte Namen sehen: Für das Bühnenbild ist der Faust-Preisträger Sebastian Hannak verantwortlich, der bemerkenswerte Arbeiten an der Oper Halle geschaffen hat. Am Pult steht Anna Skryleva, Generalmusikdirektorin des Theaters Magdeburg.

Unter dem Label "360 Grad" sind zudem verschiedene Projekte geplant wie die Kinderoper "Jakob und der König vom Siebenmalsiebenland" oder Konzerte für Menschen, die dement sind oder nicht lange ruhig bleiben können.

Andris Nelsons am Pult der Leipziger Oper

Eine wichtige Rolle für die Saison-Planung spielt auch das breite Repertoire der Oper Leipzig. Dafür greift Intendant Tobias Wolff auch auf die Arbeit seiner Vorgänger wie Ulf Schirmer zurück. "Wir sind ein Repertoiretheater, wir sind ein Ensembletheater – und das Repertoire gehört zu unserem Selbstverständnis", so der Opernchef.

Das Publikum liebe es laut dem Theatermacher bekannte Inszenierungen auch mehrmals zu sehen. Wiederaufnahmen stärken also die Beziehung zum Publikum. Außerdem gäbe es auch dem Ensemble die Möglichkeiten neue Rollen zu probieren oder präsent zu halten.

Insgesamt kehren in der Sparte Oper 16 Produktionen in den Spielplan zurück. Dabei gibt es auch hier eine Art Premiere: Im Rahmen des Schostakowitsch-Festivals wird der Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons auch an das Pult der Oper Leipzig treten und die "Lady Macbeth von Mzensk" dirigieren. Bildrechte: imago/imaginechina

Neustart für das Leipziger Ballett

Tradition, Ensemble-Pflege und Vielfalt – das sind auch die Leitlinien für das Leipziger Ballett. Das wird aber September 2024 offiziell von Rémy Fichet geleitet, der selbst mehrere Jahre in der Compagnie getanzt hat. Er betont, dass er das Ensemble ohne personelle Veränderungen übernehmen kann, alle Tänzerinnen und Tänzer bleiben in Leipzig.

Für seine erste Spielzeit hat Fichet mehrere Gäste nach Leipzig eingeladen: Lauren Lovette, eine US-amerikanische, neoklassische Choreografin, zeigt ihre Sicht auf die berühmte Geschichte von “Romeo und Julia". Anna Skryleva dirigiert dafür die Musik von Sergej Prokofjew und andere Werke. Martin Chaix erzählt das japanische Märchen der Mondprinzessin. Bildrechte: Kirsten Nijhof

Zentral für die neue Leitung der Tanztheater-Sparte sind neue Impulse und Vielfalt, bestätigt Rémy Fichet im Gespräch. Das wird vor allem in dem Doppelabend "Humans" deutlich, der nicht neoklassisch, sondern modern sein wird: Sofia Nappi wird feministische Geschichten zeigen und Louis Stiens setzt sich mit einer Produktion des Leipziger Balletts aus DDR-Zeiten auseinander.

Auch wenn Fichet betont, wie wichtig neue Choreografien für die Compagnie sind, wird er auch einen anderen Kern des Leipziger Ballett bedienen: die Pflege des choreografischen Werks von Uwe Scholz. Dafür studiert er unter dem Titel "Scholz Symphonien" zwei Werke des ehemaligen Leipziger Ballettchefs neu ein. Begleitet werden alle Stücke von dem Gewandhausorchester – Fichet spricht von einem großen Glück, auf dieses Orchester zurückgreifen zu können. Bildrechte: Andreas Birkigt

Star auf der Musical-Bühne

Kenner und Fans kannten das erste Highlight an der Musikalischen Komödie schon länger: das Musical “Hello Again”. Rund um die Songs von Howard Carpendale hat Thomas Hermanns die Geschichte eines Ehepaars entwickelt. Der Sänger hat schon vor Monaten angedeutet, dass dieses Werk in Planung ist und der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Außerdem stehen neue Inszenierungen von "Evita" von Andrew Lloyd Webber und "Orpheus in der Unterwelt" von Jacques Offenbach auf dem Plan. Der Klassiker aus dem 19. Jahrhundert soll dabei von einem umfassenden pädagogischen Programm begleitet werden – um auch junges Publikum für die Kunstform Operette und für die Musikalische Komödie zu begeistern.