Der im französischen Amiens geborene Rémy Fichet ist in Leipzig kein Unbekannter. Nach seinem Studium in Paris und zwei Jahren als Tänzer an der dortigen Nationaloper kam er im Jahr 2000 an die Leipziger Oper und tanzte bis 2008 im Ensemble, zuletzt als Solist. Nach seiner aktiven Zeit als Tänzer war er als Disponent und Projektkoordinator tätig und ist seit 2012 in Leipzig künstlerischer Produktionsleiter. In dieser Funktion arbeitete er eng mit dem bisherigen Direktor Mario Schröder zusammen.