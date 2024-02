Für neun Tag ist die Orchideenschau im Botanischen Garten der Universität Leipzig geöffnet. In diesem Jahr werden über 1.000 Orchideen mit mehr als 10.000 Blüten ausgestellt. Dabei werden neben herkömmlichen Arten auch seltene Exemplare und einmalige Züchtungen gezeigt.

Wie in jedem Jahr zeigt die Orchideenschau auch wieder verschiedene Highlights für Orchideen-Fans. Die Dracula gigas zum Beispiel, ihre Blüte sieht aus wie ein Affenkopf und wird deswegen umgangssprachlich auch Affen-Orchidee genannt. Neben solchen Seltenheiten gibt es auch eine Fotowand aus Orchideen.

Neben der Ausstellung können sich Besucherinnen und Besucher auch zu den Pflanzen weiterbilden. Am letzten Tag der Orchideenschau, dem 25. Februar, gibt es einen ausführlichen Vortrag zu Orchideenwelt Ecuadors und dem Welt-Orchideen-Kongress. Ebenso können Interessierte sich im Anschluss an die Orchideenschau am 09. und 10. März für Workshops anmelden, bei denen Tipps zur erfolgreichen Orchideenkultur gegeben werden.