In dem Spot schießt ein Paar nach der Wahl, bei der die AfD an die Macht gekommen ist, auf unbekannte Menschen und verteidigt dies mit den Worten: "Bei 50 Prozent wird es schon die Richtigen treffen." Die Partei hatte auf der Plattform X (vormals Twitter) mitgeteilt, dass der MDR den Spot nicht senden wolle. Daraufhin reichte sie Klage beim Verwaltungsgericht ein. Laut Gerichtsbeschluss muss der MDR nun die Wahlwerbung am Donnerstag um 12:57 Uhr im Radioprogramm ausstrahlen. Allerdings hat der Sender gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Bautzen eingelegt und wartet auf die Entscheidung.