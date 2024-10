Was ist Mut? Was gibt uns Mut? Können wir Mut trainieren? Und was ist Unmut? Diesen und ähnlichen Fragen widmet sich das Festival "Leipzig denkt", das nach seiner Premiere 2022 nun in die zweite Runde geht. Vom 1. bis 5. Oktober 2024 sollen laut den Veranstaltern "brennende Fragen der Gegenwart" erkundet werden. Dabei stehen die Themen Mut und Unmut im Mittelpunkt – auch vor dem Hintergrund des 35. Jahrestages der Friedlichen Revolution. Die Fragen und Erfahrungen von damals sollen mit drängenden aktuellen Fragen verknüpft werden.