Der in Berlin lebende und aus Dresden stammende Ingo Schulze muss es genau so empfunden haben, als er vor anderthalb Jahren für sechs Monate von der Brost-Stiftung ins Ruhrgebiet eingeladen wurde. Der Plan: In der Stipendiatenwohnung in Mühlheim diszipliniert am entstehenden Roman arbeiten und nachmittags die unbekannte Region erkunden.

Bildrechte: IMAGO/Jochen Tack