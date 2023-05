Justin holt seine Leiter aus dem Kofferraum und stellt sie vor dem Zaun am Tor 63 des Flughafens Leipzig/Halle auf. Hier hat man eine besonders gute Sicht auf die Nordbahn, sagt er. "Ich mache mir am Vorabend schon einen Plan, wo ich mich hinstellen werde. Man hat ja in den meisten Fällen bereits ein Motiv vor Augen." Dann heißt es warten.

In der Regel ist Justin gut eine Stunde vor der Landung am Standort und studiert die verschiedenen Radar-Apps. "Da sieht man die ganzen Maschinen, die von und nach Leipzig fliegen. Einige hören auch den Funk ab. Das ist in Deutschland aber nicht so gern gesehen. In Leipzig ist es aber eigentlich essenziell, weil du halt wissen musst, wo die Maschinen runterkommen."