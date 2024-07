Am Cospudener See in Markkleeberg sind am Sonntag zwei T-Shirts sichergestellt worden. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, trugen zwei Männer im Alter von 19 und 37 Jahre in der Öffentlichkeit die Shirts mit verfassungsfeindlichen Aufdrucken und Aufschriften. Auf der Rückseite befanden sich demnach kriegsverherrlichende Inhalte. "Aufgrund der örtlichen Lage des stark frequentierten Sees war dies für eine Vielzahl von Passanten wahrnehmbar", hieß es. Das Polizeirevier Leipzig-Südwest hat die Ermittlungen aufgenommen.