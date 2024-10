Im Museum der bildenden Künste (MdbK) Leipzig ist vom 3. Oktober 2024 bis 26. Januar 2025 die große Rembrandt-Ausstellung "Impuls Rembrandt" zu sehen.

Gezeigt werden 142 Werke, kleine und große Formate – eine sehenswerte Einführung in Rembrandts Werk.

Bilder wie der "Mann mit Goldhelm" sorgten für Kunstskandale, weil sie gar nicht vom Meister selbst stammen.

So viel Rembrandt war lange nicht in Deutschland und in Leipzig noch nie zu sehen. "Impuls Rembrandt: Lehrer, Stratege, Beststeller" nennt sich die Schau im Museum der Bildenden Künste, das selbst nur ein einziges Original des Meisters in seinem Besitz hat – eine Zeichnung aus den späten 1630er-Jahren; die Kostümstudie einer reich bekleideten Frau, ein eher kleines Format. Das Bild wird nun in bester Gesellschaft präsentiert und könnte Leipzig in den kommenden vier Monaten zu einem Mekka der Freunde der Kunst des niederländischen Meisters machen.

Ausstellung macht Leipzig kurz zum Nabel der Rembrandt-Welt

142 Gemälde, Zeichnungen und Radierungen werden gezeigt, die aus großen deutschen Sammlungen, aber auch aus den einschlägigen niederländischen Museen in Amsterdam und Den Haag und solchen aus Paris, London oder New York stammen.



Gezeigt werden sie im Souterrain des Museums in einer sehr besonderen Atmosphäre. Vor allem um die wertvollen Zeichnungen zu schützen, hat man das Raumlicht stark heruntergedimmt, was für eine besonders andächtige Stimmung beim Betrachten sorgt.

Kunstwerke im Museum: Original, Kopie oder Fälschung?

Allerdings sind nur 60 dieser hier gezeigten Werke der Hand des Meisters zuzuschreiben. Denn auch hier in Leipzig steht die bei solchen Ausstellungen gängige Frage aller Fragen im Raum: "Rembrandt or not Rembrandt?". Doch dieser bei Hamlet ausgeborgte Pathos ist nicht die Sache von Jan Nicolaisen, der die Schau hier in Leipzig kuratiert hat.



Die Ausstellung trägt das Wort Impuls ganz absichtsvoll im Titel und führt uns auf sehenswerte Weise ein in den Kosmos Rembrandt. In einzelnen Räumen geht es dabei um seine Meisterschaft als Bildregisseur, das Atelier und die Arbeit dort mit seinen vielen Schülern. Diese wird ebenso beleuchtet wie die scheinbaren Gegensätze von Aktmalerei und religiösen Bildern. Es geht um das Gefühl und die Menschlichkeit im Alltag, die seinen Bildern eigen sind und nicht zuletzt auch um die Sammler seiner Kunst – die, das lehrt die Kunstgeschichte, auch mal danebenliegen können.

Skandal-Kunstwerk in den 1980er-Jahren: "Mann mit dem Goldhelm"

"Wir haben hier Selbstbildnisse, die keine sind und mit dem sogenannten 'Mann mit dem Goldhelm' das wohl bekannteste Rembrandtbild, das nicht von Rembrandt stammt", erklärt der Kurator vor dem Bild, das deswegen in den 1980er-Jahren zu einem Skandalon wurde. Aber wer weiß: So manches Bild, das damals dem Meister abgeschrieben wurde, wurde ihm in jüngster Zeit wieder zugeschrieben. "Mitunter von den gleichen Experten", so der lächelnde Kurator.

"Impuls Rembrandt" – sehenswerte Einführung in Rembrandts Werk

Kurator Jan Nicolaisen zeigt sich vor allem von der Zeichenkunst des Meisters beeindruckt, die er auch seinen Schülern zu vermitteln wusste: Eine lebendige Kunst, dem Leben nachempfunden. Damals wie heute zeugt sie von ergreifender Menschlichkeit und ist gewissermaßen ein Garant für die Modernität Rembrandts, die uns auch heute noch anspricht. Es lohnt sich also durchaus, auch auf die kleinen Formate zu achten, die diese empfehlenswerte Ausstellung als sehenswerten Beifang zu den prächtigen großen Malereien präsentiert.