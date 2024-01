Das Kunsthaus Apolda startet mit einer hochkarätigen Ausstellung ins neue Jahr. "Rembrandt - Meisterwerke der Radierkunst" zeigt knapp 80 Werke des niederländischen Barockkünstlers Rembrandt van Rijn, darunter etliche Selbstportraits und das so genannte "Hundertguldenblatt", eines der prominentesten Werke. Die Schau wird veranstaltet vom Kunstverein Apolda Avantgarde in Kooperation mit dem Landkreis Weimarer Land und der Wiener Organisation Ponte.

Diese Ausstellung ist ein Ritterschlag für uns Hans-Jürgen Giese, Vorsitzender Kunstverein Avantgarde Apolda

"Diese Ausstellung ist ein Ritterschlag für uns", sagt der Chef des Kunstvereins Avantgarde Hans-Jürgen Giese. "Gleichzeitig ist es die wohl bedeutendste, aufwendigste und auch teuerste Ausstellung, die der Verein je gemacht hat." Und sie ist ein Geburtstagsgeschenk, das sich der Verein selbst gemacht hat. Bildrechte: Kupferstichkabinett der Akademie der bildenden Künste Wien

Kunstverein Apolda feiert 30-jähriges Jubiläum

Am 22. Februar 1994 wurde der Kunstverein Avantgarde in der Tiefgarage eines Apoldaer Hotels gegründet. Ziel war es, die kulturelle Entwicklung in der Region voran zu bringen, dazu gehören bis heute das Weltglockengeläut, Workshops für Kinder und natürlich Ausstellungen im Kunsthaus. "Die wahre Kunst ist es, das Niveau 30 Jahre zu halten." Giese und sein Vereinsteam blicken auf dutzende erfolgreiche Ausstellungen zurück. Die Bandbreite des Gezeigten ist groß: von Feininger bis Helmut Newton – der Verein setzt auf Vielfältigkeit. Bildrechte: Cornelia Mauroner

Ausstellung in Thüringen auf Weltniveau

Nun ist es Rembrandt, der die Leute in Scharen anziehen soll. "Die Hoffnungen sind groß, denn wir sind in enorme Vorleistung gegangen", berichtet Giese. Die Ausstellung hat viel Kraft und Geld gekostet. "Leihgebühren, Versicherungskosten und auch der Katalog – das schlug schon zu Buche. Wir haben extra Klimageräte gekauft, um den Standards zu entsprechen und auch die Sicherheit wurde erhöht." Mehr Personal denn je wird dem Kunsthaus zur Verfügung stehen.

Man muss nicht nach Amsterdam fahren, nicht nach Mailand – man fährt nach Apolda, um Rembrandt zu sehen Hans-Jürgen Giese, Vorsitzender Kunstverein Avantgarde Apolda

René Schober, Leiter des Kupferstichkabinetts der Akademie der bildenden Künste in Wien weiß, wie empfindlich die Werke sind. "Licht ist auch ein Thema. Die Radierungen vertragen nur eine bestimmte Lux-Zahl, sonst gehen sie kaputt. Manch einem Besucher wird es schummrig vorkommen, doch das ist alles nur zum Schutz der Originale." 73 Werke hat die Wiener Akademie zur Verfügung gestellt, darunter auch Drucke von Dürer. Auch die Klassik Stiftung Weimar hat sich an der Ausstellung beteiligt. Bildrechte: Kupferstichkabinett der Akademie der bildenden Künste Wien

Rembrandt in Apolda unter die Lupe nehmen

Kurator Dr. Johannes Ramharter hat den Ausstellungsräumen im Kunsthaus Themen zugewiesen. In einem Raum sind Selbstbildnisse zu sehen, in einem anderen sind biblische Szenen dargestellt. "Die Intention dieser Ausstellung ist es, sich intensiver mit einzelnen Bildern zu beschäftigen. In einer Zeit, in der jedes Bild auf dem Smartphone nur etwa 30 Sekunden angeschaut und dann weggewischt wird. Hier geht es darum, sich genauer mit einer einzelnen Darstellung zu beschäftigen. Rembrandt ist ideal dafür, denn er ist der große Erzähler", sagt Ramharter. Bildrechte: Cornelia Mauroner

"Rembrandt ist ein Künstler, der sehr viele Dinge und Hinweise in seinen Bildern unterbringt und sehr fein Geschichten erzählt." Besonders deutlich wird das in den Radierungen, in denen er Bibelszenen darstellt. Nicht viel größer als eine Postkarte, sind auf ihnen Gesichtsausdrücke zu lesen. Rembrandt spielt mit Licht und Schatten, jede Requisite ist von Bedeutung. Diese Einzelheiten kann der Betrachter nicht im Vorbeigehen sehen. "Bei Bedarf geben wir auch Lupen aus", sagt Vereinschef Hans-Jürgen Giese.

Auf die Suche dürfen sich auch Kinder begeben. Neben einem extra für sie konzipiertem Audio-Guide gibt es auch ein Ausstellungsspiel. Auf sieben Bildern im Kunsthaus hat Rembrandt Hunde dargestellt. Kinder, die sie finden, werden mit einer kleinen Überraschung belohnt.

Rembrandt verlangt kein Vorwissen – nur Zeit