Gezeigt werden sie im Souterrain des Museums in einer sehr besonderen Atmosphäre. Vor allem um die wertvollen Zeichnungen zu schützen, hat man das Raumlicht stark heruntergedimmt, was für eine besonders andächtige Stimmung beim Betrachten sorgt.

Allerdings sind nur 60 dieser hier gezeigten Werke der Hand des Meisters zuzuschreiben. Denn auch in Leipzig steht die bei solchen Ausstellungen gängige Frage aller Fragen im Raum: "Rembrandt or not Rembrandt?". Doch dieser bei Hamlet ausgeborgte Pathos ist nicht die Sache von Jan Nicolaisen, der die Leipziger Schau kuratiert hat.



Die Ausstellung trägt das Wort Impuls ganz absichtsvoll im Titel und führt uns auf sehenswerte Weise ein in den Kosmos Rembrandt. In einzelnen Räumen geht es dabei um seine Meisterschaft als Bildregisseur, das Atelier und die Arbeit dort mit seinen vielen Schülern. Diese wird ebenso beleuchtet wie die scheinbaren Gegensätze von Aktmalerei und religiösen Bildern. Es geht um das Gefühl und die Menschlichkeit im Alltag, die seinen Bildern eigen sind und nicht zuletzt auch um die Sammler seiner Kunst – die, das lehrt die Kunstgeschichte, auch mal danebenliegen können.