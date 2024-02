Traumjob Schauspieler? Der harte Weg auf die Theaterbühne

Im Oktober 2024 folgt für Luca und Bruno das Absolventenvorspiel, ein Teil der Abschlussprüfung. Beide sind aufgrund der guten Ausbildung optimistisch, danach ein festes Engagement an einem Theater zu bekommen. Auch Rollen in Film und Fernsehen wären okay. Ein Star zu werden wie Sandra Hüller und Co. ist eher nebensächlich, wie Luca erzählt: "Anfangs hat mich das in das Studium und in diesem Beruf reingetrieben, dass ich dachte, ich möchte sehr sehr berühmt sein und dass mich sehr viele Leute sehr sehr toll finden. Das wird jetzt so langsam weniger."