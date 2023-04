In einem Tunnel auf dem Gelände des Tagebaus Vereinigtes Schleenhain bei Kieritzsch im Landkreis Leipzig haben mehrere Kabel gebrannt. Das Feuer war am Mittwochvormittag an einem Förderband auf zwei Ebenen ausgebrochen, wie die Polizei Leipzig am Donnerstag mitteilte. Die Werksfeuerwehr habe den Brand umgehend gelöscht. Der Strom über die Kabel wurde laut Polizei abgestellt.

Auf dem Gelände des Tagebaus Vereinigtes Schleenhain bei Leipzig hat es gebrannt. Erst vergangenes Wochenende wurde hier eine Entwässerungsleitung so stark beschädigt, dass sie nicht mehr nutzbar ist. Bildrechte: dpa