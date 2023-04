Für die Sabotage einer Entwässerungsleitung im Tagebau "Vereinigtes Schleenhain" in Neukieritzsch sind offenbar linksradikale Klimaaktivisten verantwortlich. Auf dem linken Internetportal Indymedia ist dazu ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Darin heißt es, man habe am vergangenen Wochenende zwischen 19:50 Uhr und 2:10 Uhr aus einem politischen Motiv hunderte Löcher in eine Entwässerungsleitung gebohrt. Man sei Teil einer Klimagerechtigkeitsbewegung.