Von 210 sind rund 80 Garagenbesitzer am Dienstagabend in die Gedächtniskirche Schönefeld gekommen. Sie wollen ins Gespräch kommen und sich die Begründung der Stadtverwaltung anhören. Die liefert ganz zu Anfang auch der Leiter des Amtes für Schule, Peter Hirschmann.



Vier Schulen im Leipziger Nordosten müssen zwischen 2028 und 2042 dringend saniert werden. Dafür müssen die Schüler zeitweise in eine geplante Ersatzschule ziehen. Andere Standorte als das Garagengrundstück in Mockau kommen laut Hirschmann dafür momentan nicht in Frage kommen.