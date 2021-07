Modellversuch Erst kurz vor 9 zur Schule - Leipziger Gymnasium testet späteren Unterrichtsbeginn

Nur wer genügend schläft, kann in der Schule etwas leisten. Allerdings ist das gerade in der fortgeschrittenen Pubertät nicht immer so einfach. Manch einer läuft erst in den späten Abendstunden zur Hochform auf - sei es beim Lernen oder bei angeregten Unterhaltungen im Freundeskreis. Da ist es unpraktisch, wenn am nächsten Tag in aller Hergottsfrühe schon wieder die Schule ruft. Ein Leipziger Gymnasium will dagegen nun etwas tun und hat dabei auch die Ernährung im Blick.